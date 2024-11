Mehr Sicherheit, aber Absage an eine Messerverbotszone

Durch Präsenz im öffentlichen Raum das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu verstärken, ist eines der erklärten Ziele des neuen Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Bad Wörishofen, Polizeihauptkommissar Jakob Wich. Einer Messerverbotszone in der Innenstadt nach der Attacke auf Jugendliche kürzlich an der Kathreinerstraße erteilt er aber eine Absage. Fest steht zudem schon, dass Wich nur wenige Monate bleiben wird. Bis dahin soll klar sein, wer die Polizei in Bad Wörishofen in den nächsten Jahren führt.

