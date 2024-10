18-Jähriger stirbt nach schwerem Autounfall

Ein 18 Jahre alter Autofahrer hat den schweren Unfall vor wenigen Tagen zwischen Ettringen und Tussenhausen nicht überlebt. Der junge Mann starb im Krankenhaus an seinen lebensbedrohlichen Verletzungen.

Der Unfall hatte sich am Donnerstag, 17. Oktober, auf der Kreisstraße zwischen Ettringen und Tussenhausen ereignet. Nach Angaben der Polizei war dort ein Auto von der Straße abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen. Am Steuer des Wagens saß ein 18 Jahre alter Fahrer, der bei dem Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt wurde.

Drei weitere Personen in dem Auto wurden leicht verletzt

Mit dem jungen Mann waren noch drei weitere Personen in dem Auto. Diese zogen sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Sie hatten sich selbst aus dem Wrack befreien können. Ein Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen, ein anderer Autofahrer leistete Erste Hilfe. Der 18-Jährige wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Dienstag teilte die Polizei mit, dass der Schwerverletzte dort gestorben sei.