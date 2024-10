Auto kracht gegen Traktor und hat nur noch Schrottwert

Totalschaden am Auto, relativ geringer Sachschaden am Traktor: So endete der Zusammenstoß eines Pkw mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine am Sonntagmittag im Bereich Nassenbeuren. Laut Polizei Mindelheim nahm ein Pkw-Fahrer auf der Hauptstraße dem Fahrer des Traktors die Vorfahrt. Der Pkw wurde demoliert und hat nur noch Schrottwert, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 32.000 Euro. Mit 1000 Euro nimmt sich der Schaden an der Zugmaschine da eher gering aus. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

