Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf der B16

Bei einem Zusammenstoß auf der B16 werden zwei Menschen verletzt. Auslöser des Unfalls bei Nassenbeuren war ein falsch gesetzter Blinker.

Nördlich von Mindelheim kam es am Montag auf der Bundesstraße 16 an der Einmündung nach Nassenbeuren zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Laut Polizei fuhr ein 40-Jähriger in nördliche Richtung und hatte nach dem Kreisverkehr noch ungewollt seinen rechten Blinker gesetzt.

Dies interpretierte eine 64-Jährige als Ankündigung zum Abbiegen in die Einmündung nach Nassenbeuren, als sie ihrerseits auf die B16 einfahren wollte. Da der 40-Jährige jedoch geradeaus weiterfuhr, kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug des 40-Jährigen kam in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 9000 Euro. (mz)