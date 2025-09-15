Icon Menü
Neuer Bürgersaal entsteht in Haselbach im Allgäu: Planung, Kosten und Highlights des Projekts

Eppishausen/Haselbach

Der geplante Bürgersaal in Haselbach nimmt Gestalt an

Die Architekten stellen im Gemeinderat den Entwurf für den Bürgersaal Haselbach vor. Was der Bau kosten soll und welche Herausforderungen noch bevorstehen.
Von Sina-Lara Nachtrub
    So könnte der geplante Bürgersaal in Haselbach aussehen.
    So könnte der geplante Bürgersaal in Haselbach aussehen. Foto: Architekturbüro Glogger

    Ein Saal mit über 250 Quadratmetern Fläche, ein einladendes Foyer, zwei Bühnen, gut ausgestattete Küchen, Bartheken und eine großzügige Terrasse mit Südausrichtung – all das sieht das Konzept der Architekten für den geplanten Bürgersaal in Haselbach vor. Schon seit langem wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger der Region einen solchen Veranstaltungsort, um dort Faschingsbälle, Hochzeiten oder Geburtstage feiern zu können. Die ersten Ideen dazu entstanden laut der Interessensgemeinschaft „Bürgersaal Haselbach“ bereits 2017. Nun könnten diese Pläne bald Wirklichkeit werden – davor muss aber noch die Finanzierung geklärt werden.

