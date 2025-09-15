Der geplante Bürgersaal in Haselbach nimmt Gestalt an

Ein Saal mit über 250 Quadratmetern Fläche, ein einladendes Foyer, zwei Bühnen, gut ausgestattete Küchen, Bartheken und eine großzügige Terrasse mit Südausrichtung – all das sieht das Konzept der Architekten für den geplanten Bürgersaal in Haselbach vor. Schon seit langem wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger der Region einen solchen Veranstaltungsort, um dort Faschingsbälle, Hochzeiten oder Geburtstage feiern zu können. Die ersten Ideen dazu entstanden laut der Interessensgemeinschaft „Bürgersaal Haselbach“ bereits 2017. Nun könnten diese Pläne bald Wirklichkeit werden – davor muss aber noch die Finanzierung geklärt werden.

