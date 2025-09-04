Icon Menü
Neuer Generationenpark in Mindelheim: Treffpunkt für Sport und Gemeinschaft

Mindelheim

Generationenpark als neuer Treffpunkt in Mindelheim

Die neue Parkanlage der Stadt Mindelheim, soll ein Ort der Gemeinschaft sein. Von einer Calisthenics-Anlage bis hin zum Hangel-Parcours für Kinder, ist für jeden was dabei.
Von Samuel Weber
    • |
    • |
    • |
    Roland Ahne, Sabine Filser und Helmut Huber (von links) bei der Eröffnung des Generationenparks in voller Aktion
    Roland Ahne, Sabine Filser und Helmut Huber (von links) bei der Eröffnung des Generationenparks in voller Aktion Foto: Samuel Weber

    Der neu gebaute Generationenpark in Mindelheim wurde nun offiziell der Öffentlichkeit übergeben. Im Lautenwirtsgässchen können sich Menschen jeden Alters an verschiedenen Sport- und Spielgeräten körperlich betätigen. Die Anlage, die für rund 150.000 Euro gebaut wurde, geht ein Jahr später als geplant an den Start. Sie soll ein Treffpunkt für Jung und Alt sein. Nicht nur, um sich dort körperlich zu betätigen, sondern auch, um Gemeinschaft zu finden. Unser Bild zeigt (von links): Dritten Bürgermeister Roland Ahne, Sabine Filser (stellv. Sachgebietsleiterin) und Bauhofleiter Helmut Huber.

