Generationenpark als neuer Treffpunkt in Mindelheim

Der neu gebaute Generationenpark in Mindelheim wurde nun offiziell der Öffentlichkeit übergeben. Im Lautenwirtsgässchen können sich Menschen jeden Alters an verschiedenen Sport- und Spielgeräten körperlich betätigen. Die Anlage, die für rund 150.000 Euro gebaut wurde, geht ein Jahr später als geplant an den Start. Sie soll ein Treffpunkt für Jung und Alt sein. Nicht nur, um sich dort körperlich zu betätigen, sondern auch, um Gemeinschaft zu finden. Unser Bild zeigt (von links): Dritten Bürgermeister Roland Ahne, Sabine Filser (stellv. Sachgebietsleiterin) und Bauhofleiter Helmut Huber.

