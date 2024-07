Neue Bauplätze für Eppishausen

In der vergangenen Sitzung des Gemeinderats wurde der Bebauungsplan für ein neues Baugebiet in Eppishausen beschlossen: Insgesamt sollen dort neun Bauplätze entstehen, wobei zwei bereits denjenigen gehören, die die Fläche an die Gemeinde verkaufen. Somit stehen sieben Bauplätze zur Verfügung.

Zunächst steht die Erschließung des Baugebiets an. Dabei wird es an Strom, Wasser, Abwasser und das Straßennetz angebunden. Auch soll es ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Die Ausschreibung für die Erschließung soll im Herbst erfolgen, zusammen mit einem weiteren geplanten Baugebiet in Haselbach, wo fünf Plätze entstehen sollen. Erst danach kann laut Bürgermeisterin Susanne Nieberle auch festgelegt werden, zu welchem Preis die Plätze vergeben werden. „Natürlich wollen wir sie so günstig wie möglich anbieten“, sagt Nieberle.

Eppishausen: Noch ist unklar, wie teuer die Bauplätze werden

Bisher hätten sich schon einige Interessierte gemeldet, die laut Nieberle alle aus dem Ort stammen. Einen Kriterienkatalog für die Vergabe, sollten sich zu viele Interessierte bewerben, gibt es aber bisher noch nicht. Nieberle geht davon aus, dass ab Mitte 2025 auf dem dann erschlossenen Gebiet gebaut werden kann.