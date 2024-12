Bei einem Arbeitsunfall in Oberauerbach ist am Dienstag ein Mann verletzt worden. Bei Abbrucharbeiten einer alten Güllegrube wurde laut Polizei mit einem Bagger Stahlbeton zerkleinert. Dabei wurde ein Mitarbeiter der ausführenden Firma von einem absplitternden Betonbrocken am Kopf getroffen. Er erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. (mz)

