Majestäten und Astronauten beim großen Faschingsspektakel in Oberegg

Mit großen Augen und erwartungsvollem Lächeln standen die jungen Zaungäste mit ihren Taschen bewaffnet entlang der Hauptstraße in Oberegg und konnten es kaum erwarten. Was da wohl gleich für Leckereien geflogen kommen? Pünktlich um 13.33 Uhr setzte sich der bunte Gaudiwurm am Feuerwehrhaus in Bewegung. Die Musikkapelle Unteregg-Oberegg brachte als Strichmännchen sofort Stimmung in die Zuschauerreihen. Adelige Hoheiten waren ebenfalls nach Oberegg gekommen. Auf der kaiserlichen Kutsche winkten Sissi und Franz der jubelnden Menge entgegen. Damit ist Oberegg eine wahre Rarität – es gibt wohl kaum einen Umzug, wo die Ehrengäste selbst mitwirken dürfen. Bürgermeisterin Marlene Preißinger und stellvertretender Landrat Christian Seeberger schlüpften in die kaiserlichen Rollen, die von den beiden Hofdamen Bürgermeisterin Karin Schmalholz (Apfeltrach) und Heidi Miller begleitet wurden. Die Gemeindearbeiter zogen die Tollitäten durch die jubelnde Menge.

Bunter Gaudiwurm begeistert in Oberegg mit Sissi, Franz und vielen fantasievollen Gruppen!

Die Mindelauer Faschingsgesellschaft, die Ramminarria, die Oberegger Diamonds sowie die Minigarde der Narrwangia schwangen die Beine und demonstrierten ihr tänzerisches Geschick. Ulkige Kostümierungen und fantasievolle Fußgruppen und Wagen machten den Gaudiwurm wieder zu einem Hingucker in der fünften Jahreszeit.

Mit Schlitten, Inlineskates und im Hockey-Outfit brachten die Nachbarn „An der Tränke“ den vielseitigen Wintersport näher und die „Buntspechte“ tauchten in die Unterwasserwelt ein. Rockig wurde es bei der 40-köpfigen Gruppe „School of Rock“. AC/DC-Legende Angus Young alias Robert Simml brachte viel Heavy-Metal auf den Asphalt.

Kaiserin Sissi und ihr Franz wurde durch Bürgermeisterin Marlene Preißinger und stellvertretendem Landrat Christian Seeberger perfekt verkörpert. Die beiden Hofdamen Heidi Miller (links) und Apfeltrach's Bürgermeisterin Karin Schmalholz begleiteten die Beiden. Foto: Sabine Adelwarth

Ulrike Denk war als RTL-Moderatorin Inka Bause von „Bauer sucht Frau“ dabei, die mit ihrem Filmteam und feschen Bauern nach der großen Liebe suchte.

Auch Außerirdische und Spitzensportler waren in Oberegg mit von der Partie

Eine wilde Indianerhorde begleitete die Dirlewanger Minigarde und der Prinzenwagen wurde durch pure Manneskraft in Bewegung gesetzt. In die ferne Galaxis reisten die Köngetrieder und trafen auf so manchen Außerirdischen. Die Männer des SFV Rappenau trainierten für Olympia und wurden für ihre Leistungen eifrig bejubelt.

Auch kleine Außerirdische verzauberten in Oberegg. Foto: Sabine Adelwarth

Den Schlusspunkt setzte „Humpa Bumpa Revolution“ aus Oberneufnach, die fröhlichen Faschingssound spielten. Am Ende durften sich die kleinen Besucher über ihre reiche Ausbeute an Naschereien freuen und für die anderen Gäste und Mitwirkenden ging die Faschingssause im Festzelt bei der Freiwilligen Feuerwehr weiter, die auch heuer wieder den Umzug perfekt organisiert hatte.