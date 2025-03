Ein Tusch für den ASM-Bezirk 10 Mindelheim

Wenn an einem Vormittag teils in Tracht Gekleideten aus allen Teilen des Altlandkreises Mindelheim ins Oberneufnacher Musikerheim strömen, muss es einen besonderen Grund geben. Der Vorsitzende des Bezirks 10 Mindelheim beim Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM), Hubert Fröhlich, lud zur Generalversammlung ein.

In seinem Bericht ging der Nachfolger von Andreas Schuster auf die Höhepunkte der vergangenen zwölf Monate ein. Im Mittelpunkt stand Anfang Mai das Bezirksmusikfest in Rammingen, das unter dem Motto „Kloi und fei, a Musikfescht muss sei“ stand. Dass die Ramminger Musikerinnen und Musiker nicht kleckern, sondern durchaus klotzen, davon konnten sie alle Besucherinnen und Besucher überzeugen. Und das nach nur fünf Jahren Verschnaufpause, seitdem sie das letzte Bezirksmusikfest ausgerichtet hatten. An dem Wertungsspiel nahmen 24 Marschkapellen, 17 konzertant und sieben traditionell spielende Musikvereinigungen teil. Insgesamt 13 Mal wurde dabei das Prädikat „ausgezeichnet“, elf Mal „sehr gut“ vergeben. „Beste Formation war die Musikkapelle Mussenhausen-Eutenhausen mit 95,1 Punkten“, erklärte die Bezirksdirigentin Melanie Schmid-Mensinger.

Der Musikverein Siebnach holte sich den Titel „Orchester des Jahres“

Besonders hob Fröhlich die Leistung des Musikvereins Dirlewang hervor, der sich der Aufgabe eines Stundenchors stellte. Das heißt, die Musikerinnen und Musiker hatten nur eine Stunde Zeit, um ein unbekanntes Musikstück einzustudieren. „Orchester des Jahres 2024“ wurde der Musikverein Siebnach mit seiner Marschmusik. Die diesjährigen Wertungsspiele finden am Freitag und Samstag, 11. und 12. April, in Kirchheim statt. Vom 20. bis 22. Juni ist Oberneufnach Gastgeber des diesjährigen Bezirksmusikfests.

Der ASM-Bezirk wurde finanziell großzügig vom Bad Wörishofer Mäzen Hans-Joachim Kania unterstützt, insbesondere für die beiden Bezirksjugendblasorchester (BJBO). Aktuell bemühen sich Hubert Fröhlich und seine Mitstreiter gemeinsam mit dem Bezirk 6 Memmingen, ein Projekt für die schulische Ganztagsbetreuung ab September 2026 auf die Beine zu stellen. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens ist am Nationalfeiertag, 3. Oktober, ein Festgottesdienst, Festzug durch die Mindelheimer Altstadt sowie ein Gemeinschaftschor auf dem Marienplatz geplant. Im Anschluss wird es überall in der Kernstadt Standkonzerte verschiedener Kapellen geben. Termin und Ort sind nicht ganz zufällig gewählt, denn von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Oktober, feiert die Stadtkapelle Mindelheim sein 190-jähriges Bestehen und die feierliche Eröffnung des neuen Musikerheims.

Schmid-Mensinger verwies in ihrem Bericht auf das 100-jährige Bestehen des ASM im kommenden Jahr. Dazu soll am 18. Juli 2026 in Kaufbeuren ein großes Tattoo stattfinden. Dabei handelt es sich um eine Marschformation aus der Militärmusik.

Das Bezirksoldieblasorchester (BOBO) verfügt derzeit über 55 Aktive, die mindestens 50 Jahre alt sind oder 40 Jahre und mehr musizieren. Der Älteste ist 94 Jahre alt. Zu hören ist das BOBO im Juni beim Bezirksmusikfestival in Oberneufnach, im September, wenn Türkheim vom 18. bis 21. September das 200-jährige Bestehen des Orchestervereins feiert und Anfang Oktober in Mindelheim.

Das BJBO ist eine Herzensangelegenheit für den ASM

Wie Bezirksjugendleiterin Michaela Simon erklärte, besteht das BJBO aus 64 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 15 und 28 Jahren. Am Samstag, 8. November, ist das Galakonzert im Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasium geplant. Die BJBO Youngstars treten am Freitag, 8. August, in Bad Wörishofen auf. Sieben Nachwuchsmusikerinnen wurden zum Bundesentscheid entsandt, vier von ihnen qualifizierten sich für den Landesentscheid.

In seinem Grußwort erinnerte ASM-Präsident Franz Josef Pschierer, im Beisein des stellvertretenden Landrats, Christian Seeberger, auf das Deutsche Musikfest, das vom 29. Mai bis 1. Juni in Ulm/Neu-Ulm mit 21.000 Teilnehmenden stattfindet. Bei den Teilneuwahlen wurde Roswitha Jall ebenso einstimmig zur stellvertretenden Bezirksdirigentin gewählt, wie Lena Leinsle, die nun – gemeinsam mit Andre Böck – stellvertretende Jugendleiterin für das BJBO ist.