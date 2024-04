Oberneufnach feiert 100 Jahre Musiktradition

Vor 100 Jahren traten die Oberneufnacher Musikanten erstmals auf. Beim Festsonntag in dem Ort erwartet die Besucherinnen und Besucher in buntes Programm.

Bei einer Hochzeit traten die Oberneufnacher Musikanten im Oktober 1924 erstmals öffentlich auf. Für das junge Ehepaar Schreiner spielten sie damals Polka und Mazurka zum Tanz. Seitdem hat sich viel verändert: Heute stehen die 22 Musikerinnen und Musiker unter dem Namen "Humpa Bumpa Revolution" auf Bühnen etwa bei Volksfesten und Festivals. Zum 100. Jubiläum der Kapelle hilft das ganze Dorf zusammen, um wieder einen schönen Maibaum aufzustellen. Beim Fest dazu am Sonntag, 28. April, haben Gäste ab 10 Uhr die Möglichkeit, Einblicke in die Geschichte des Vereins zu erhalten.

Ein historisches Marckfest mit "trojanischem Pudel", Auftrittsreisen bis nach Schweden, der eigenhändige Umbau des Probelokales: In einer Ausstellung haben André Schubert (er spielt Dudelsack und Harfe) und seine Frau Annette Schubert Meilensteine der vergangenen Jahre zusammengestellt. Schöne Erlebnisse, auf die die Musikanten gemeinsam zurückblicken und die sie auch für die Zukunft stärken, sagt Vorsitzender und musikalischer Leiter Stefan Klaus. Denn auch in diesem Jahr stehe einiges an. Höhepunkt soll heuer wieder eine humorvolle Oper sein, die der Verein im Rahmen des historischen Marcktfestes von 28. bis 30. Juni sowie von 5. bis 7. Juli präsentieren will. Geprobt werde an Schauspiel und Stücken im Moment bereits fleißig, sagt Klaus.

Beim Jubiläumsfest in Oberneufnach helfen die Vereine beim Maibaumstellen

Umso mehr freuen sich die Musikanten, dass sie für ihr Jubiläumsfest mit Maibaumstellen von anderen Vereinen aus dem Ort unterstützt werden. So halfen zum Beispiel die Mitglieder der NAG (New Athletic Generation) beim Schnitzen und Kranzen, die Freiwillige Feuerwehr wird außerdem beim Festsonntag, 28. April, ab 10 Uhr Gäste mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen versorgen.

Das historische Bild zeigt die erste Fotografie der Gründungskapelle in Schützenuniformen im Jahr 1925. Foto: André Schubert

Klaus sagt: "Dafür sind wir sehr dankbar. Gemeinsam geht es einfach besser." Ihren Baum begrüßten die Oberneufnacher nach dem Fällen im Wald bereits musikalisch, mit dabei waren auch Jungmusikerinnen und Jungmusiker der "Humpa Bumpa Junge Lumpa".

Ein Musikvideo wurde produziert, das am Festsonntag gezeigt wird

Auf Nachwuchsarbeit legte der Verein in den vergangenen Jahren verstärkt seinen Fokus. Ein Höhepunkt, der auch Teil der Ausstellung sein wird, ist das im Jahr 2023 eigens gefilmte und produzierte Musikvideo zum Cover der Kinder von "Party Animal", das im Original Micha von der Rampe singt. Neben dem Musikverein Eggenthal, der zu Festgottesdienst und Mittagstisch aufspielt, werden am Nachmittag des 28. April einige der Nachwuchsmusiker mit der Jugendkapelle "EHKOH Youngstars" für Stimmung sorgen.

Lesen Sie dazu auch