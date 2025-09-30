„Der Oimara“ kommt nach Zaisertshofen. Jetzt Tickets sichern

Jetzt stehen erst einmal Herbst und Winter vor der Tür, aber es gibt gute Gründe, sich schon auf den Sommer 2026 zu freuen. Zum beispiel das Festival „Belch am Bach“, das die Flossachtaler Musikanten vom 3. bis 6. Juni 2026 in Zaisertshofen organisieren. Zu Gast ist unter anderem der Chartstürmer „Oimara“ der heuer mit seinem „Wackelkontakt“ richtig durchgestartet ist. Er kommt mit seiner „Bande“ am Mittwoch, 3. Juni, nach Zaisertshofen. Tickets für das Konzert gibt es ab sofort im Vorverkauf beim MZ-Kartenservice in Mindelheim (Telefon 08261/991375). Wer bis Ende November sein Ticket reserviert, bekommt einen Sonderpreis. Doch auch an den anderen drei Tagen ist einiges geboten. Unter dem Motto „Blasmusik am Bach“ spielen am Donnerstag, 4. Juni, ab 12 Uhr „Blech & Co“, die „Pongauer Tanzlmusi“, die „Innsbrucker Böhmische“ und die „Blaskapelle Gehörsturz“. Am Freitag, 5. Juni, ist Kabarettistin Martina Schwarzmann zu Gast und am Samstag, 6. Juni, spielen bei „Brass am Bach“ die Gruppen „Alpenblech“, „Brassbuebe“ und „Druckluft“. Für alle Veranstalungen gibt es die Karten ebenfalls ab sofort beim MZ-Kartenservice. (mz)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!