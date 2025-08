Beim Oldtimerfest in Kammlach feiern die Liebhaber ihre motorisierten Schätze

Wie man auch bei ungünstiger Witterung ein zünftiges „Sommerfescht“ ausrichtet, machte der Musikverein Unterkammlach vor. Viele Hundert Gäste honorierten die Bemühungen des Veranstalters um einen möglichst trockenen Aufenthalt, trotzten an drei Tagen den Wetterkapriolen und genossen in den Festzelten Musik und ausgelassene Stimmung. „Wir Kammlacher sind doch nicht aus Zucker, wir sind für alle Widrigkeiten gerüstet, pflegen unsere Traditionen, auch wenn Petrus es nicht so gut mit uns meint“, versicherten Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini wie auch „Frontfrau“ Julia Huber und wischten damit alle Bedenken scherzhaft vom Tisch. Für solch optimistische Einstellung hatte sogar die Sonne dann und wann ein Lächeln übrig.

Beim Sommerfescht in Unterkammlach trotzen die Gäste den Wetterkapriolen.

Ein Highlight beim „Sommerfescht“ war auch in diesem Jahr das Oldtimertreffen. Da fanden sich auf der Wiese neben dem Festplatz große und kleine Oldiefans zwischen historischen Schleppern, Traktoren, landwirtschaftlichen Gerätschaften und anderen Fahrzeugen auf zwei und vier Rädern in einer längst vergangenen Zeit wider. Im Minutentakt fuhren Dieselross & Co am Ausstellungsgelände vor. Allerdings fehlten die nostalgischen Nobelkarossen. Vermutlich schreckte der Regen ihre Besitzer vor einer Ausfahrt ab.

Icon vergrößern Mit seinem über 50 Jahre alten Einachs-Schlepper samt Hexenhaus hat Christian Schönhofer schon 5000 Kilometer zurückgelegt. Foto: Franz Issing Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit seinem über 50 Jahre alten Einachs-Schlepper samt Hexenhaus hat Christian Schönhofer schon 5000 Kilometer zurückgelegt. Foto: Franz Issing

Im Besitz eines echten Hinguckers wusste sich Christian Schönhofer aus Kammlach. Er kreuzte mit einem Einachsschlepper, Baujahr 1974, mit Hexenwagen auf. „In zehn Jahren habe ich mit diesem Fahrzeug schon 5000 Kilometer zurückgelegt“, verriet er. Für Furore sorgte auch Johann Dausch aus Unterauerbach. Er fuhr mit einem Traktor des Typs „Eicher ED 16“ vor, der mit einem Anbaugerät für die Kartoffelernte ausgestattet war. „Mit diesem Gerät habe ich auf meinem Feld schon 200 Kilogramm Erdäpfel geerntet“, erzählte er. Bei der Fahrzeugschau unter freiem Himmel punkteten auch drei Lanz-Bulldogs aus längst vergangenen Zeiten.

Icon vergrößern Das rote Goggomobil von Ulrich Sirch war in Kammlach ein echter Hingucker. Foto: Franz Issing Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das rote Goggomobil von Ulrich Sirch war in Kammlach ein echter Hingucker. Foto: Franz Issing

Nicht zu übersehen war ein knallrotes 12 PS starkes Goggomobil aus dem Jahr 1962. Ulrich Sirch aus Erisried hatte den Miniflitzer im Internet entdeckt und sich sofort in ihn verliebt. Nicht lange suchen musste, wer nach historischen Motorrädern Ausschau hielt. Johann Roch aus Türkheim präsentierte ein Wehrmacht-Vehikel, Baujahr 1943, mit Beiwagen vom Typ BMW R 75.

Erfolgreiches „Sommerfescht“ in Unterkammlach mit Oldtimertreffen und gemütlicher Stimmung.

Den Oldies einmal ganz nahe zu sein und mit ihren Eigentümern über Alter, Verbrauch und Geschwindigkeit zu fachsimpeln, fanden die Fans historischer Fahrzeuge faszinierend. Wenn Petrus beim Diskutieren plötzlich die Schleusen öffnete, flüchteten sie schnell in die nahen Zelte. Prämiert wurde am Ende der Bulldog-Club Erkheim, der mit 26 Fahrzeugen vertreten war.