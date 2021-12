Ottobeuren

14:00 Uhr

Ein Leben im Winter-Wunderland

Plus Der Garten von Familie Fiedler aus Ottobeuren leuchtet im Advent besonders bunt. Was ein Blick hinter den Weihnachtszauber offenbart und was die Erbauer antreibt.

Von Theresa Osterried

Am späten Nachmittag öffnet Martina Fiedler die Tür zu ihrem Garten in Ottobeuren. Meist warten dann schon Eltern mit ihren Kindern, um einen Blick in den Garten zu werfen. Denn der hat es in sich: Wo man auch hinsieht, es blinkt und leuchtet, singt und strahlt. Vom ersten Advent bis Ende Dezember sind Rasen und Bäume geschmückt mit Weihnachtsfiguren und Lichterketten.

