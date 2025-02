Polizeieinsatz am Rathaus: Stimmzettel für Bundestagswahl quellen aus Briefkasten

Die Polizei rückte am Sonntag am Rathaus von Bad Wörishofen an. Der Grund dafür war ungewöhnlich - und hatte mit der nahen Bundestagswahl zu tun.

Wie der Leiter der Polizeidienststelle Bad Wörishofen, Jakob Wich, auf Nachfrage bestätigte, wurde die Polizei gegen halb elf von einem Zeugen alarmiert, weil der Briefkasten am Eingang des Rathauses voll mit Wahlbriefen sei und überquelle. Die eintreffende Streife verständigte laut Wich dann Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) und sorgte dann gemeinsam mit der Sicherheitswacht dafür, dass die Briefe mit den Stimmzetteln bis zum Eintreffen des Bürgermeisters nicht in falsche Hände geraten konnten.

Ob Stimmzettel gestohlen wurden, ist derzeit unklar

Wie lange der Briefkasten schon so voll war und ob möglicherweise schon Briefe entwendet wurden, konnte Wich nicht sagen. Eine Nachfrage im Rathaus blieb bisher unbeantwortet. Frank Rattel vom Landratsamt erklärt dazu, dass dies nicht hätte passieren dürfen, sich daraus aber keine Konsequenzen für die Bundestagswahl am 23. Februar ergeben würden.