Bankmitarbeiter verhindert Betrug durch Schockanruf

Schockanrufe beschäftigen derzeit wieder die Polizei in der Region. In Pfaffenhausen konnte jedoch ein Betrugsversuch durch das schnelle Eingreifen eines Bankmitarbeiters verhindert werden. Laut Polizei wollte eine Seniorin in einer Bankfiliale einen fünfstelligen Geldbetrag abheben, nachdem ihre Enkelin angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Dem Bankmitarbeiter fiel die ungewöhnlich hohe Abhebesumme auf, und er schöpfte Verdacht, als die Seniorin ihm die Dringlichkeit des Anliegens schilderte. Er erkannte die Betrugsmasche und alarmierte umgehend die Polizei. So konnte ein Schaden verhindert werden. (mz)

