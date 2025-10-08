Leinauer verkürzt seine Amtszeit und stellt sich schon 2026 wieder zur Wahl

Eigentlich dauert die Amtszeit von Pfaffenhausens Bürgermeister Thomas Leinauer noch bis 2028. Um jedoch der Gemeinde Geld zu sparen, will er bereits 2026 bei den Kommunalwahlen wieder antreten. Diesem Plan musste jetzt der Gemeinderat zustimmen. Der Schritt des Gemeindeoberhaupts wurde von den Gemeinderäten gelobt. Nach dem einstimmigen Beschluss wird nun im kommenden März nicht nur der Gemeinderat, sondern auch der Bürgermeister gewählt.

Thomas Leinauer begründete seinen Schritt damit, dass er den Bürgern eine Bürgermeisterwahl 2028 ersparen wolle. So könnten im Frühjahr 2016 Marktrat und Bürgermeister zusammen gewählt werden. Leinauer wurde 2022 nach dem plötzlichen Tod seines Vorgängers Franz Renftle für sechs Jahre gewählt. „Wenn die Bürgerinnen und Bürger mit mir zufrieden sind, dann werden sie mich auch nach drei Jahren wieder wählen“, sagte Leinauer. Er wolle dafür sorgen, dass Marktrats- und Bürgermeisterwahlen künftig wieder gleichzeitig stattfinden können. „Ich mache die Arbeit des ersten Bürgermeisters sehr gerne“, sagte Leinauer und bekam dafür Beifall vom gesamten Gremium. Der Job mache ihm auch in der VG Pfaffenhausen richtig Spaß.

Markträtin Anja Faulhaber lobte den Schritt des Bürgermeisters, der damit auch ein Risiko eingehe. Man müsse ihm das hoch anrechnen. Sie bedankte sich auch im Namen der Kollegen für diese Entscheidung. Der Antrag auf Verkürzung der Amtszeit wurde einstimmig im Marktrat angenommen. Nicht mit abstimmen durfte Leinauer als direkter Betroffener. Er musste die Amtsgeschäfte für kurze Zeit an seinen Stellvertreter Michael Gropper abtreten.