Ehrungen und Abschiede bei Raico in Pfaffenhausen

Die Firma Raico Bautechnik hat die langjährige Treue und das Engagement ihrer Mitarbeitenden gewürdigt. Insgesamt 20 Jubilare wurden für ihre 10-, 20- und 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Zudem wurden zwei langjährige verdiente Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Die Geschäftsführer Bernd Schweinberger und Hagen Weber bedankten sich herzlich bei den Jubilaren und Rentnern. Raico beschäftigt derzeit 235 Mitarbeitende, davon 160 in Pfaffenhausen. Die 25-jährige Betriebszugehörigkeit feierten Manfred Hebel und Nicole Wiedemann. Für 20 Jahre wurden Werner Wölfle, Gerhard Limacher und Steffi Stauch geehrt. Zehnjähriges Jubiläum feierten Philipp Thüsing, André Burger, Arif Aktas, Christian Falb, Michelle Herdlitschka, Steffen Griger, Dominik Schlögel, Stefan Doppelhammer, Martin Burkhard, Alexej Schletgauer, Mehmet Aslan, Andreas Pflaum, José Couto, Laure Husser und Barbara Schaffer. In den Ruhestand wurden Antoine D’Onofrio und Steve Rogers verabschiedet.

