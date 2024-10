Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Ein Autobesitzer hatte seinen Pkw am Mittwoch um 20 Uhr in der Hauptstraße in Pfaffenhausen auf dem Parkstreifen abgestellt. Als er am Freitag um 7 Uhr zu seinem blauen Auto zurückkam, entdeckte er einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Laut Polizei war die linke Fahrzeugseite zerkratzt und der Außenspiegel abgerissen worden. Der Unfallverursacher hat sich aus dem Staub gemacht. Zeugenhinweise an die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0. (mz)

