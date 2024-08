Kreuzung der B16 in Pfaffenhausen mehrere Tage gesperrt

Infolge des hohen Verkehrsaufkommens weist die Kreuzung der B16 zwischen Krumbacher Straße, Hauptstraße, Bahnhofstraße und Memminger Straße in Pfaffenhausen starke Fahrbahnschäden auf. Aufgrund dessen wird das Staatliche Bauamt Kempten im Zuge der Baumaßnahmen am Bahnübergang Pfaffenhausen auch den Kreuzungsbereich erneuern. Ab Montag, 26. August, wird deshalb zusätzlich zur Straßensperrung am Bahnübergang auch die B16-Kreuzung voll gesperrt sein. Die Arbeiten werden bei gutem Wetter voraussichtlich bis einschließlich Donnerstag, 29. August, dauern. Während dieser Zeit wird der Verkehr großräumig umgeleitet. In Abstimmung mit der Bahn hat das Bauamt die Sperrung der Bahnstrecke Günzburg – Mindelheim genutzt, um den Bahnübergang sowie die anliegenden Straßenäste in Pfaffenhausen zu erneuern. Zudem wird die in unmittelbarer Nähe liegende B16-Kreuzung instand gesetzt. Neben der Erhaltung des Asphaltbelags soll auch der Gehweg am nordwestlichen Quadranten der Kreuzung erneuert und barrierefrei umgebaut werden. (mz)

