Pfaffenhausen geht sportlich fit in den Herbst

In Pfaffenhausen loben alle Beteiligten das Sportprojekt "Fit in der VG", das der Tennisverein initiiert hat. Ob es eine Wiederholung gibt, ist aber noch unklar.

Ein „niederschwelliges“ Sportangebot für alle in Pfaffenhausen anbieten, für Kinder, Familien und Ältere, ohne Leistungsdruck, mit der Möglichkeit das Sportabzeichen zu machen, das war die Grundidee. Anna Kutter-Stumpf, ihre Schwester Stephanie Albrecht und Carina Baumer kennen sich vom Tennisverein und zusammen haben sie das Projekt „Fit in der VG“ in die Wege geleitet.

Zehn Termine, von Juli bis September, boten sie für Interessierte an. Und beim letzten Termin lautete das Motto „Familienolympiade“. Entsprechend gut besucht war dieser Tag: Rund 50 Hobbysportler kamen auf den Sportplatz, diesmal auch die jüngsten Kinder. Juliane Gaum, die Anna aus der Schule kennt, wohnt in Mindelheim und hat ihre Kinder Fabian (7) und Emilia (4) mitgebracht. Emilia sauste mit ihrer Puppe über den Sportplatz, der zur Grund- und Mittelschule in Pfaffenhausen gehört.

Beim Aufwärmen wird auch die Puppe eines Kindes miteinbezogen

Bei der Aufwärmübung zum Beginn laufen alle, aufgeteilt in drei Gruppen über den Platz und geben Gegenstände weiter, auch die Puppe wurde zeitweise herumgereicht. Juliane Gaum ist schwanger. In acht Wochen erwartet sie das dritte Kind. Aber, da hier Sport ganz nach den eigenen Bedürfnissen gemacht werden kann, ist das kein Problem. „Ich hoffe, dass es so ein Projekt auch nächsten Sommer wieder gibt“, sagt sie. „Das Baby nehmen wir mit, vielleicht kann es dann ja schon krabbeln!“

Man kann gar nicht früh genug anfangen mit dem Sport, weiß auch die kleine Alena. Foto: Ulla Gutmann

Die jüngste Teilnehmerin ist an diesem Vormittag aber Alena, drei Jahre alt, die Tochter von Anna. Sie und ihre Schwester Marie (6) machen Weitsprünge in den Sandkasten und bewegen sich routiniert durch den Kinder-Parcours mit zahlreichen kniffligen Stationen. Der älteste Teilnehmer ist Gerhard Wiese, 62. Er kennt Anna Kutter-Stumpf aus dem Sportprojekt für Männer im Rentneralter und hat auch in dieser Gruppe viel Freude.

Gerhard Wiese war der älteste Teilnehmer beim Sportprojekt "Fit in der VG". Foto: Ulla Gutmann

„Früher habe ich leistungsmäßig Fußball gespielt“, erzählt er, auch geradelt ist er schon immer gerne, und er hat Volleyball gespielt. Das Sportabzeichen hat er aber noch nie anvisiert und jetzt mithilfe des Projekts „Fit in der VG“ in Gold geschafft. „In den vier Kategorien Kraft, Ausdauer, Koordination und Schnelligkeit wählte ich die Disziplinen Kugelstoßen – was ich seit meiner Schulzeit nicht mehr gemacht habe –, 400 Meter Schwimmen, Seilspringen und 25 Meter Sprint“, erzählt er.

In Pfaffenhausen zählt das gemeinsame Sporteln

Auch Emma Huber (9) und ihre Schwester Ina (6) sind mit ihren Familien dabei. Sie spielen beide Tennis und kennen die Organisatorinnen. „Man trifft andere Familien. Dass die anderen etwas gut können, ist ein Ansporn“, berichten sie. Außerdem mache es Spaß, mit den Eltern Sport zu machen. „Dabei sein ist alles. Es muss nicht immer Gold sein, sagt Papa“, so bringt es Emma auf den Punkt. Corinna Kaplan ist mit ihrem Mann und den zwei Kindern dabei und sie schwärmt: „Zusammen Sport machen, Leute treffen, die man sonst nur selten sieht, dieses Projekt hat eine Eigendynamik entwickelt und es hat von Mal zu Mal mehr Freude gemacht! Es haben sich auch Gruppen gebildet, die außerhalb des Projekts zusammen radeln und Sport treiben.“

Anna Kutter-Stumpf (links) mit ihrer Tochter Alena sowie Stephanie Albrecht und Gerhard Wiese freuten sich über die große Resonanz. Foto: Ulla Gutmann

Viele Teilnehmer haben sich inzwischen das Sportabzeichen abnehmen lassen, Anna Kutter-Stumpf übernahm das zusammen mit einem Mitglied des Sportvereins Mindelheim, manche haben sich das auch selbst organisiert. „Das Training dafür läuft immer nach demselben Muster ab: zuerst aufwärmen, dann Dehnen und Koordinationsübungen und danach Training in den verschiedenen Disziplinen. Dazu gehören Seilhüpfen, Sprint, Standweitsprung, normales Weitspringen, Schwimmen, Hürdenlauf, Parcours und Werfen“, so beschreibt es Anna. „Gestern Abend haben wir uns getroffen zum Geländelauf für die Kinder. Altersspezifisch und getrennt nach Jungs und Mädels gab es unterschiedlich lange Strecken - und alle haben Gold geschafft.“

Das Sportprojekt kam in Pfaffenhausen gut an. Die Teilnehmer der Abschlussveranstaltung hoffen auf eine Wiederholung. Foto: Ulla Gutmann

Wie Juliane Gaum hoffen alle, dass auch im nächsten Jahr wieder zusammen trainiert wird. „Wie genau das dann aussieht, wissen wir aber noch nicht“, sagt Stephanie Albrecht, auch weil ihre Mitstreiterin Anna Kutter-Stumpf im nächsten Jahr beruflich wieder mehr eingespannt ist.