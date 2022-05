Pfaffenhausen verabschiedet Plan für die Kanalsanierung

Dass der Kanal in Pfaffenhausen ertüchtigt werden muss, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Nun werden die Pläne schon deutlich konkreter.

Die nötige Kanalsanierung in Pfaffenhausen ist wieder einen Schritt vorangekommen: Der Marktrat hat sich in seiner Sitzung für die vom Ingenieurbüro „Güthler Ingenieure“ aus Waldshut-Tiengen vorgelegte Entwurfs- und Genehmigungsplanung ausgesprochen. Nun geht diese in einem nächsten Schritt an das Unterallgäuer Landratsamt.

Einem entsprechenden Vorentwurf hatte das Wasserwirtschaftsamt bereits in einer vorläufigen Stellungnahme zugestimmt. Wird nun der Plan im Landratsamt abgesegnet, so kann die Gemeinde die nächsten Schritte gehen, damit die Arbeiten, die sich voraussichtlich über mehrere Jahre hinziehen, beginnen können.

Als Erstes wird das Regenüberlaufbecken saniert, dann der Kanal

Geplant ist, zunächst im Jahr 2024 das Regenüberlaufbecken Mühlstraße zu sanieren und zu ertüchtigen. Im Folgejahr wäre die Kanalisation in der Mühlstraße dran, wo der Kanal aufgeweitet werden soll, wie Zweiter Bürgermeister Michael Gropper im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. 2026 wäre der Kanal in der Schmiedstraße an der Reihe, 2027 und 2028 dann die Mindelheimer Straße, so der Plan. Gropper geht davon aus, dass die Maßnahmen der Dorferneuerung im Rahmen des Kanalbaus mitgemacht werden.

Zudem sollen bereits 2024 die Hebeanlage in der Bahnhofstraße ertüchtigt werden und das Regenüberlaufbecken Memminger Straße saniert werden.