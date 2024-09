Sie wollen die Menschen rund um Pfaffenhausen „zam“ bringen

Zam schaffen und zam etwas (er)schaffen: Das ist in wenigen Worten das Programm der ILE Zam – ein ganz besonderes Projekt, das es seit drei Jahren in und um Pfaffenhausen gibt und das nun in die zweite Runde gehen soll. Das Einzigartige daran: Hier wirken das Amt für Ländliche Entwicklung, die Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen und die Pfarreiengemeinschaft zusammen ... äh, „zam“! Und auch die Menschen in der ganzen Region bringt die Kooperation „zam“, auf ganz vielfältige Art und Weise.

Melanie Lippl