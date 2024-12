Tanzkurs an der Mittelschule Pfaffenhausen

In diesem Jahr fand an der Mittelschule Pfaffenhausen wieder ein Tanzkurs für die 8., 9. und 10. Klassen statt. In sechs Wochen lernten 38 Schülerinnen und Schüler folgende Tänze: Walzer, Disco Fox, Cha Cha Cha und Jive. Am Ende fand in der Aula der Mittelschule der Abschlussball statt, an dem die Tanzschülerinnen und Tanzschüler ihre gelernten Tänze präsentierten. Diesen festlichen Abend genossen neben den Tänzerinnen und Tänzer auch deren Eltern, Geschwister und Lehrer. Der Erlös des Abends kommt der Mittelschule Pfaffenhausen zugute.

