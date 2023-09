Pfaffenhausen

vor 54 Min.

Dieser Pfaffenhauser hat alle offiziellen Oktoberfestkrüge gesammelt

Plus Am Samstag geht in München das Oktoberfest los. Über viele Jahre war auch Josef Hölzle immer dabei. Bis 2020 hat er alle offiziellen Oktoberfestkrüge gesammelt.

Von Benedikt Dahlmann Artikel anhören Shape

Sie gehören zur Wiesn wie die Achterbahn, das Lebkuchenherz und der Verfall der guten Sitten: die offiziellen Oktoberfestkrüge. Dabei geht es aber nicht etwa um die bekannten Glaskrüge, die jede Brauerei mit ihrem eigenen Logo versieht. Es geht um Festkrüge, die einzig und allein zu diesem Anlass ausgegeben werden. Josef Hölzle hat sie (fast) alle. Er erklärt, was es damit auf sich hat, und warum Krüge ihn schon als kleines Kind faszinierten.

Josef Hölzle hat alle Oktoberfestkrüge Neben Oktoberfestkrügen hat Josef Hölzle auch noch eine ganze Reihe anderer Krüge. Krüge faszinieren ihn seit seiner Kindheit. Foto: Benedikt Dahlmann

Seit 1978 gibt es zu jedem Oktoberfest einen offiziellen Wiesn-Krug. "Der Diebstahl von Glaskrügen nahm damals Überhand", sagt Hölzle, "darum hat man den Oktoberfestkrug eingeführt, in der Hoffnung, dass die Leute sich die offiziellen Krüge kaufen und dann keine mehr klauen müssen." Ob dieser Plan aufgegangen ist, ist unklar. "Bei den heutigen Preisen denken sich viele bestimmt, dass der Krug im Preis inbegriffen ist", scherzt Hölzle.

