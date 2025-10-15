Pflanzenmarkt in Bürgle: Wer hierher kommt, ist ein echter Gartenfreund

Das ging flott: Heidi Müller und Erna Josef vom Obst- und Gartenbauverein Markt Wald, der den Pflanzenmarkt in Bürgle organisierte, hatten nach einer knappen Stunde schon die meisten Pflanzen weitergegeben. Gemüsepflanzen, Blumen, Stauden, Gräser, Gartenbücher oder Herbstdeko konnten Besucher während dieser Pflanzentauschbörse verschenken, tauschen oder gegen eine freiwillige Spende mitnehmen.

Pflanzenfreunde diskutieren beim Tauschmarkt über Nussbäume und Stauden

Am Anfang ist immer am meisten los, wie die beiden Frauen wussten. „Bis aus Buchloe oder Bedernau kamen die Pflanzenfreunde“, berichtete Heidi Müller. Ein besonderes Tauschobjekt sei ein kleiner Walnussbaum gewesen. Und schon begann eine Diskussion zu einer Pflanze, bei der sie sich unsicher waren, worum genau es sich handelt. Monika Mögele aus Siebnach zückte ihr Handy und fand passend zu Stengel und Blätter die Bezeichnung „Felberich“. Gelbblühend stand auf einem Zettel, das könnte passen. Weiter im Angebot waren Taglilien oder auch Blutweiderich. „Blutweiderich mag es feucht“, wussten die Damen vom Verein und beim Phlox meinte Heidi Müller: „Dieses Jahr gedieh er besonders gut im Garten, bei den regelmäßigen Regenfällen. Aber mit Blick auf den Klimawandel, heiß und trocken, wird sich das in Zukunft sicher ändern. Vielleicht muss man den Phlox dann an schattigen Plätzen einpflanzen.“ Monika Mögele meldete sich wieder zu Wort. Sie erzählte dass sie und ihr Mann Thomas viel mehr mitgebracht hätten, als sie mitnehmen würden. Eigentlich jedoch wollten sie ja gar keine Pflanzen mehr mitnehmen, weil sie schon so viele hätten. Aber beide lieben Pflanzen so sehr, dass sie das einfach nicht schaffen. Und sie zeigten auf ein paar kleinere Kartons, gefüllt mit grünen Schätzen.

Die Mögeles wohnen in Siebnach. Dort haben die beiden einen großen Naturgarten, was auch offiziell anerkannt wurde. „Am 24. Oktober bekommen wir die Plakette zur Zertifizierung“, berichtet sie und zeigt ein paar Bilder auf ihrem Handy. „Nächstes Jahr machen wir auch beim Tag der offenen Gartentüre mit, das ist am 28. Juni.“

In vielen Gärten wird auch an die tierischen Mitbewohner gedacht

Wer in Bürgle Pflanzen tauscht ist ein echter Gartenfreund, das wurde schnell klar. Auch Stephanie Gündel erzählte, dass ihr Garten in Weilbach der dritte ist, den sie angelegt hat. Früher hat sie in Münsing am Starnberger See gewohnt, mit Garten natürlich. Dann zog sie nach Altensteig und weiter nach Weilbach. Seit zwei Jahren wohnt sie jetzt dort und schwärmt: „Weilbach ist mein Traum! Da fühle ich mich fast wie im Paradies!“ Als sie dort einzog wuchsen im Garten ein Apfelbaum, ein paar Büsche und eine Staude. Sie hat dazu sieben Beete angelegt mit Rosen, die liebt sie, aber auch mit Blumen, die besonders vogel- und bienenfreundlich sind. „Ganz von selbst wachsen in meinem Garten auch Kornblumen, Kamille, Mohn und ein paar Nachtkerzen“, schwärmt sie.

Stephanie Gündel aus Weilbach bei Pfaffenhausen mit einem Australischem Zitronenblatt. In ihrem Garten hat sie mittlerweile sieben neue Beete angelegt. Foto: Ulla Gutmann

Zum Pflanzentauschmarkt hat sie unter anderen Pflanzen ein Australisches Zitronenblatt mitgebracht. „Das kann man ganz leicht nachzüchten. Abschneiden, ins Wasser stellen und wieder einpflanzen“, das sei sogar gut für die Pflanze, dann würde sie sich mehr verzweigen und üppiger wachsen. Die samtigen, weichen, nach Zitrone duftenden Blätter kann man essen, im Salat oder auch im Müsli. „Ich habe auch das Gefühl, dass dann weniger Fliegen im Zimmer sind“, meinte sie, denn es handelt sich um eine Zimmerpflanze. Auch die konnte man beim Markt in Bürgle abgeben oder mitnehmen. Dazu gab es Kaffee und Kuchen im Café beim Campingplatz mit dem kleinen See und für Kinder zum Mitnehmen als Geschenk aufgefädelte Kastanien mit Schleife zum Aufhängen. „Dass auch junge Menschen sich für Gartenarbeit und Pflanzen interessieren, ist ein großes Anliegen vom Verein“, so Heidi Müller.