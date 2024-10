Hubertuswoche startet mit großem Programm rund um Wild und Natur

Der Herbst in Bad Wörishofen ist zweifellos eine der schönsten Jahreszeiten für Naturliebhaber und Feinschmecker. Mit ihren Wiesen und ausgedehnten Waldgebieten bietet die Stadt die Kulisse für Wildbeobachtungen und Naturerlebnisse. Passend dazu startet die traditionelle Hubertuswoche, die in diesem Jahr vom 12. bis 20. Oktober stattfindet.

Das abwechslungsreiche Programm der Hubertuswoche rückt die Jagd, die heimische Natur sowie die Tier- und Pflanzenwelt in den Vordergrund. Der Auftakt macht die Hubertusmesse am Samstag, 12. Oktober, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Justina. Der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen hat in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Jagdverband (Kreisgruppe Unterallgäu/Mindelheim) eine Vielzahl von Veranstaltungen organisiert.

Mit dem Förster in den Wald oder per Rad zur Fischzucht in Bad Wörishofen

Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Ob Radtour zur Fischzucht Schmiddunser, Exkursionen mit Förster oder Jäger durch den Wald oder eine Pilzwanderung – die Auswahl ist groß. Musikalisch untermalt wird die Woche durch die Jagd- und Alphornbläser, die am 13. und 20. Oktober jeweils um 15 Uhr im Musik-Pavillon (bei schlechtem Wetter im Kurtheater) auftreten.

So meldet man sich für die Touren der Hubertuswoche in Bad Wörishofen an

Für bestimmte Veranstaltungen ist eine Anmeldung über die Gäste-Information (Telefonnummer 08247/993355) erforderlich. Weitere Informationen sind auf der Webseite bad-woerishofen.de zu finden.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Ausstellung „Unsere Wildtiere“ im Kunst- und Kulturhaus „Zum Gugger“. Diese bietet Besuchern jeden Alters Einblicke in die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Die Ausstellung kann vom 14. bis 18. Oktober von 9 bis 17 Uhr sowie am Wochenende des 19. und 20. Oktober von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. (mz)

Das Programm der Hubertuswoche 2024 in Bad Wörishofen:

Samstag, 12. Oktober

14 Uhr: Waldbaden zur Stärkung des Immunsystems; Treffpunkt: Parkplatz Hinterhartenthal (Anmeldung erforderlich)

17 Uhr: Hubertusmesse mit Jagdhornbläsern in St. Justina

Sonntag, 13. Oktober

15 Uhr: Kurkonzert der Alphornbläser im Musik-Pavillon (bei schlechtem Wetter im Kurtheater)

Montag, 14. Oktober

14 Uhr: Start der Ausstellung „Unsere Wildtiere“ im Kunst- und Kulturhaus „Zum Gugger“

Dienstag, 15. Oktober

14 Uhr: Exkursion „Mit dem Jäger durch den Bad Wörishofener Wald“ (ca. 3 km); Treffpunkt: Parkplatz Restaurant Jagdhäusle (Teilnehmeranzahl max. 20 Personen; Anmeldung erforderlich)

Donnerstag, 17. Oktober

14 Uhr: Exkursion „Mit dem Förster durch den Bad Wörishofener Wald“ (ca. 3 km); Treffpunkt: Parkplatz Restaurant Jagdhäusle (Anmeldung erforderlich)

Freitag, 18. Oktober

14 Uhr: Radtour mit Besichtigung der Fischzucht Schmiddunser (8 bis 10 km), Treffpunkt: Rathaus (nur bei trockener Witterung; Anmeldung erforderlich)

Samstag, 19. Oktober

10 Uhr: Pilzwanderung – Entdecke die Welt der heimischen Pilze mit Dr. Manfred Fischer; Treffpunkt: Parkplatz Jagdhäusle (Teilnehmeranzahl max. 15 Personen, Anmeldung erforderlich)

Sonntag, 20. Oktober

15 Uhr: Abschluss der Hubertuswoche mit Konzert der Jagdhornbläser im Musik-Pavillon (bei schlechtem Wetter im Kurtheater)

Ab Montag, 14. Oktober:

Ausstellung „Unsere Wildtiere“ im Guggerhaus, Bachstraße 16

Montag, 14. Oktober bis Freitag, 18. Oktober: 9 Uhr bis 17 Uhr

Samstag, 19. Oktober bis Sonntag, 20. Oktober: 10 Uhr bis 17 Uhr