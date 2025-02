Polizeieinsatz in der Notunterkunft für Geflüchtete: Jugendamt nimmt vier Kinder in Obhut

Mehrere Polizeiautos fuhren um die Mittagszeit vor der Notunterkunft für Asylbewerber in Bad Wörishofen vor, einige davon aufs Gelände. Zunächst war unklar, was der Auslöser dieses größeren Einsatzes am Donnerstag war.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West teilte auf Nachfrage mit, es habe sich um eine Maßnahme des Landratsamtes gehandelt. Dort berichtete Sprecherin Sylvia Rustler dann, dass das Jugendamt „in der Notunterkunft in Bad Wörishofen vier Geschwisterkinder in Obhut nehmen“ musste. „Da die Situation aufgrund der Reaktion der Eltern zu eskalieren drohte, wurde die Polizei mit eingeschaltet“, erläutert Rustler das Aufgebot. „Die Kinder wurden in Pflegefamilien untergebracht.“ Warum die Kinder in Obhut genommen wurde, teilte das Landratsamt nicht mit.