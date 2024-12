Prozess um totes Baby: Obduktion beweist frühere Misshandlungen

Kurz herrscht Stille im Gerichtssaal, als der Neuropathologe Andreas Büttner bestätigt, was bisher von anderen Sachverständigen nur angedeutet wurde: „Die Veränderung, die wir im rechten Stirnlappen im Gehirn gefunden haben, ist älter. Die ist auf keinen Fall am gleichen Tag entstanden wie die zweite Verletzung.“ Damit ist klar: Louisa (Name von der Redaktion geändert) wurde an dem Abend im November 2023, an dem sie so verletzt wurde, dass sie starb, nicht zum ersten Mal geschüttelt. Am sechsten Prozesstag gegen den Vater, der sich wegen des Totschlags seiner Tochter vor dem Landgericht Memmingen verantworten muss, kamen mehrere Medizinerinnen und Mediziner zu Wort.

Sina-Lara Nachtrub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Obduktion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Prozess Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis