Prozess um totes Baby: Handy des Angeklagten wird ausgewertet

Die Nachbarin der Familie und ein Polizist sagen am fünften Prozesstag gegen einen Vater, der sein Baby zu Tode geschüttelt haben soll, aus und liefern intime Einblicke. Denn der Polizist wertete die Handydaten des angeklagten Mannes aus und überwachte seine Telefonate nach der mutmaßlichen Tat. Der 43-Jährige soll im November vergangenen Jahres seine Tochter Louisa (Name von der Redaktion geändert), die damals sechs Monate alt war, so misshandelt haben, dass das Mädchen an den Verletzungen starb.

