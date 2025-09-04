Auto erfasst Radfahrer: Mann schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Bedernau und Unterrieden ist am frühen Mittwochmorgen ein Radfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde der Radler von einer 58-jährigen Autofahrerin seitlich erfasst. Sie hatte den Radfahrer bei Dunkelheit nicht wahrgenommen. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen, war aber ansprechbar und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Der Unfall wurde von der Polizei Mindelheim aufgenommen, die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr Bedernau abgesichert und gesperrt. Ob das Pedelec des 32-Jährigen ordnungsgemäß beleuchtet war, müssen die weiteren Ermittlungen klären. (mz)

