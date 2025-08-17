Icon Menü
Radfahrer kritisieren die Ortsumgehung Hausen

Hausen

Gefährdet die neue Umgehung bei Hausen Radfahrer?

Kürzlich wurde die lang ersehnte Umgehungsstraße bei Hausen feierlich eingeweiht. Nun wird das Millionenprojekt in Teilen kritisiert.
Von Axel Schmidt
    Freie Fahrt: Die lange geplante und noch länger geforderte Ortsumfahrung von Hausen wurde vor wenigen Wochen für den Verkehr freigegeben. Foto: Staatliches Bauamt Kempten

    Groß war die Freude Ende Juli in Hausen: Mit der Verkehrsfreigabe der Ortsumfahrung war ein jahrzehntealter Wunsch endlich erfüllt worden. Der Auto- und Lastwagenverkehr wird endlich nicht mehr durch den Ort, sondern außen herum geleitet.

