Gefährdet die neue Umgehung bei Hausen Radfahrer?

Groß war die Freude Ende Juli in Hausen: Mit der Verkehrsfreigabe der Ortsumfahrung war ein jahrzehntealter Wunsch endlich erfüllt worden. Der Auto- und Lastwagenverkehr wird endlich nicht mehr durch den Ort, sondern außen herum geleitet.
Hausen
Groß war die Freude Ende Juli in Hausen: Mit der Verkehrsfreigabe der Ortsumfahrung war ein jahrzehntealter Wunsch endlich erfüllt worden. Der Auto- und Lastwagenverkehr wird endlich nicht mehr durch den Ort, sondern außen herum geleitet.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden