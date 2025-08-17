Gefährdet die neue Umgehung bei Hausen Radfahrer?

Groß war die Freude Ende Juli in Hausen: Mit der Verkehrsfreigabe der Ortsumfahrung war ein jahrzehntealter Wunsch endlich erfüllt worden. Der Auto- und Lastwagenverkehr wird endlich nicht mehr durch den Ort, sondern außen herum geleitet.

Axel Schmidt

87775 Salgen

Umgehung