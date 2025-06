Landkreis fördert weiterhin Radwege – auch wenn das vielleicht illegal ist

Mit einer schwierigen Frage hatten es die Mitglieder des Kreisausschusses in ihrer jüngsten Sitzung zu tun: Sind auch Radwege, die nicht an Kreisstraßen entlangführen, Sache des Landkreises und sollten deshalb gefördert werden? Ein Gerichtsurteil sagt nein, der Landkreis ist aber anderer Auffassung.

Schon seit den 1980er Jahren hat der Landkreis kontinuierlich in den Ausbau des Radwegnetzes investiert und 1997 ein Radwegkonzept erstellt, das regelmäßig fortgeschrieben wird. Es umfasst inzwischen 26 Radwegachsen, Lücken im Netz werden in Koordination mit den Gemeinden geschlossen, erläuterte Walter Pleiner, der Leiter des Unterallgäuer Tiefbauamts, in der Sitzung. Voraussetzung für eine finanzielle Beteiligung des Landkreises ist unter anderem, dass die Wege im Radwegkonzept enthalten sind. Pro Jahr gibt er rund 150.000 Euro für Radwege aus.

Im Grunde geht es um die Frage, was Aufgabe des Landkreises ist und was nicht

Geht es um einen Radweg, der an einer Kreisstraße entlangführt, und die Gemeinde übernimmt dessen Bau in Sonderbaulast, ist die Förderung des Landkreises unproblematisch, weil er für diese sogenannten unselbstständigen Radweg zuständig ist. Daneben – und das ist der Knackpunkt – bezuschusst der Landkreis seit Jahrzehnten aber auch überörtliche Radwege, die nicht an Kreisstraßen entlangführen, sogenannte selbstständige Radwege, um im Landkreis ein flächendeckendes Radwegnetz zu schaffen. Doch genau genommen dürfte er das wohl nicht.

Hintergrund ist das Eichenauer Urteil von 1989/1992, in dem es im Grunde um die Frage geht, was Kreisaufgabe ist und was nicht. Denn ist der Kreis für eine Aufgabe nicht zuständig, darf er dafür auch kein Geld ausgeben. Die Richter waren sich damals einig, dass für selbstständige Radwege ausschließlich die Gemeinden zuständig sind, der Landkreis sich also nicht finanziell beteiligen darf. Das Argument, dass der Aufbau eines landkreisweiten Radwegnetzes im Sinne des ganzen Landkreises ist, lässt das Urteil explizit nicht gelten.

Die Gemeinden finanzieren über die Kreisumlage auch Radwege mit, die ihre Bürger womöglich gar nicht nutzen

1993 und 1994 hatte der Landkreis deshalb die Förderung selbstständiger Radwege eingestellt – mit dem Effekt, dass der Ausbau durch die Gemeinden stagnierte, so Pleiner. Deshalb nahm das Unterallgäu die Förderung wieder auf und nahm dabei in Kauf, dass das womöglich rechtswidrig sein könnte. Doch wie so oft gilt: wo kein Kläger, da kein Richter. Ein ehemaliger Gemeindekämmerer aus dem Unterallgäu sieht nun aber den Grundsatz „Landkreisausgaben nur für Landkreisaufgaben“ verletzt. Immerhin finanziert der Landkreis die Förderung mit der Kreisumlage, also dem Geld, das die Gemeinden jährlich an den Landkreis überweisen. Dadurch zahlen die Gemeinden auch an Radwegen mit, die ihre Bürgerinnen und Bürger möglicherweise gar nie nutzen. Der Landkreis wurde deshalb im vergangenen Jahr zu einer Stellungnahme aufgefordert – und möchte seine bisherige Förderpraxis nicht unabgesprochen fortsetzen.

So landete das Thema vergangenen November zunächst in der Kreisverbandsversammlung des Bayerischen Gemeindetags, in der sich alle 52 Unterallgäuer Gemeinden einig waren, dass der Landkreis überörtliche selbstständige Radwege weiterhin fördern soll und keiner von ihnen gegen diese Praxis klagen will. Und auch in der jetzigen Sitzung des Kreisausschusses war das Stimmungsbild eindeutig: Fast alle Fraktionen sprachen sich dafür aus, die Förderung selbstständiger Radwege beizubehalten und verwiesen unter anderem darauf, dass der Landkreis nicht nur Tourismus- und Gesundheitsregion sei, sondern es auch der Klimaschutz nahelege, die Bürgerinnen und Bürger fürs Radfahren zu begeistern. Und das funktioniert eben umso besser, je bequemer und sicherer der Umstieg aufs Rad ist.

Die Förderung einzustampfen wäre aus Sicht der meisten Kreisausschuss-Mitglieder das falsche Signal

„Eine Einstellung der Radwegeförderung kommt überhaupt nicht infrage“, sagte etwa Alfons Weber (CSU), der von einer „Win-Win-Situation“ für die Gemeinden und den Landkreis sprach. Es sei im Interesse der Bürger, die Förderung beizubehalten. „Eine andere Entscheidung würde keiner verstehen.“ Dem stimmten auch Rosina Rottmann-Börner (ödp/Bürger für die Umwelt) und Lisa Steber (Grüne) zu. Laut Rottmann-Börner wäre jetzt „die ungünstigste Zeit, um an den Radwegen zu sparen“ und Steber sagte: „Es wäre ein fatales Zeichen, wenn wir die Förderung jetzt einstampfen würden.“ Auch Christa Bail (Freie Wähler) ist überzeugt, dass von den Radwegen der ganze Landkreis profitiert. Lediglich Wolfgang Reitinger (AfD) wollte die Förderung nicht beibehalten. Er sei zwar ebenfalls ein Freund von Radwegen, „aber ich denke, wir leben in einem Rechtsstaat“. Dass weniger Radwege gebaut würden, wenn die Förderung wegfiele, glaube er „nie und nimmer“.

Mindelheim Hier ist es in Mindelheim für Radfahrer gefährlich Axel Schmidt und Sandra Baumberger Icon Favorit Icon Favorit speichern

Ob die bisherige Förderung tatsächlich rechtswidrig ist, will Landrat Alex Eder nun mit der Regierung von Schwaben klären. Wäre sie es, dürfte der Beschluss, die Förderung beizubehalten, nicht vollzogen werden. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, ist man dort aber zuversichtlich, dass sie es nicht ist, weil die 150.000 Euro, die der Landkreis pro Jahr dafür ausgibt, noch weit unter der von der Rechtssprechung angewandten Bagatellgrenze liege.