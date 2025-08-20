Blasmusikserenade in Rammingen

Vor der Frauenkapelle in Oberrammingen haben die Blaskapelle Ettringen unter der Leitung von Sabine Rüger, die Jugendkapelle Rammingen unter der Leitung von Alexandra Rest sowie die Stammkapelle des Musikverein Rammingen unter der Leitung von Hermann Hintner eine abwechslungsreiche Serenade gestaltet. Von Polka, Marsch und Walzer bis zu modernen Melodien war alles vertreten. Höhepunkt des Abends waren die drei Stücke, die zum Schluss im Gemeinschaftschor der Kapellen gespielt wurden. Zunächst erklang der Klassiker „Wir Musikanten“ von Kurt Gäble, dann der Marsch „Mein Heimatland“ von Sepp Neumayr und zum krönenden Abschluss die Bayernhymne.

