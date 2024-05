Drei Tage Feierlaune: Das Bezirksmusikfest in Rammingen beginnt

Sternmarsch, Blasmusik, Narrwangias Hausband: Beim Bezirksmusikfest in Rammingen ist ab Freitagabed viel geboten. Was Festgäste jetzt wissen müssen.

Der Musikverein Rammingen feiert im Jahr 2024 sein 55. Vereinsjubiläum - standesgemäß mit dem Bezirksmusikfest. Am Freitag, 3. Mai, geht es am Abend mit einem Sternmarsch los. Später am Abend lässt es Narrwangias Hausband krachen. Es ist der Auftakt zu einem Festwochenende im Zeichen der Musik.

Es ist das mittlerweile 52. Bezirksmusikfest des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes Bezirks 10 Mindelheim. Den Festauftakt am Freitag, 3. Mai, wird ein Sternmarsch mit anschließendem Gemeinschaftschor bilden. Anschließend sorgen die Bloasband Dirlewang und Narrwangias Hausband für Stimmung im Festzelt, das wieder am gleichen Standort wie 2019 in der Dorfmitte von Rammingen stehen wird.

Der Samstag, 4. Mai, steht ab Nachmittag mit einem Jungmusikertreffen im Zeichen der Jugend. Bevor die Brauhausmusikanten und die Muckasäck das Zelt zum Beben bringen, unterhält die Allgäu-Crew mit böhmisch-mährischer Blasmusik.

Der Festsonntag, 5. Mai, beginnt mit einem Festgottesdienst und einem Frühschoppen, umrahmt durch das Bezirks-Oldie-Blasorchester (Bobo) des ASM 10. Nach dem Mittagessen findet der Gemeinschaftschor und ein Festzug ins Zelt statt. Dort spielt der Musikverein Schlingen auf. Nach der Bekanntgabe der Wertungsspiele, unterhält der Musikverein Stockheim mit Blasmusik.

Das Programm des Bezirksmusikfestes in Rammingen:

Freitag, 3. Mai:

19 Uhr: Sternmarsch mit den Musikkapellen aus Mattsies, Markt Wald , Ettringen , Eutenhausen-Mussenhausen, Lechrain , Großaitingen , Rammingen ( Baden-Württemberg ), Irsingen, Amberg / Wiedergeltingen und Siebnach

22 Uhr: Narrwangias Hausband

Samstag, 4. Mai:

14.30 Uhr: Jungmusikertreffen

16.30 Uhr: Allgäu-Crew

19.30 Uhr: Brauhaus Musikanten

22.30 Uhr: Muckasäck

Sonntag, 5. Mai:

10.15 Uhr: Festgottesdienst, umrahmt durch das "Bobo"

14 Uhr: Gemeinschaftschor

14.30 Uhr: Festumzug, danach Musikverein Schlingen im Festzelt

Schlingen im Festzelt 16.30 Uhr: Bekanntgabe der Wertungsspielergebnisse

17 Uhr: Festausklang mit dem Musikverein Stockheim

An folgenden Tagen finden die Wertungsspiele in der Sporthalle des FC Rammingen statt:

Konzertante Wertungsspiele:

Samstag, 4. Mai, ab 8.15 Uhr

Sonntag, 5. Mai, ab 8.30 Uhr (mz, mhe)