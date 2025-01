Grippewelle legt Grundschule Rammingen flach

Eine ungewöhnlich starke Virusgrippe hat in der Grundschule Rammingen gut die Hälfte der knapp 70 Kinder erwischt. Da ein normaler Unterricht unter diesen Umständen nicht mehr möglich ist, hat Rektorin Hildegard Ohlmann Anfang dieser Woche entschieden, dass bis inklusive Freitag, 24. Januar, die Schulpflicht vorübergehend aufgehoben wurde. Die Eltern können also selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder weiter zur Schule schicken. Derzeit seien pro Klasse nur etwa drei oder vier Kinder anwesend, so Ohlmann. Ab kommenden Montag, 27. Januar, soll der Schulbetrieb dann hoffentlich wieder anlaufen, so die Rektorin auf Anfrage unserer Zeitung. Die Lehrkräfte an der Ramminger Grundschule haben offenbar ein gutes Immunsystem: Sie sind alle gesund.

