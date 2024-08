Hoher Besuch zum Doppeljubiläum im Allgäu Skyline Park

Wenn Ministerpräsident Markus Söder und König Ludwig II. es sich nicht nehmen lassen, ans Rednerpult zu treten, dann ist klar, dass etwas Besonderes gefeiert wird. Das 25-jährige Bestehen des Skyline-Parks, das mit dem 70. Geburtstag seines Gründers zusammenfällt, ist so ein Anlass. Der ehemalige Schausteller Joachim Löwenthal wurde von insgesamt 360 geladenen Gästen aus Politik und Gesellschaft gebührend gefeiert.

Unter stehenden Ovationen trat der 70-Jährige ans Rednerpult in dem gefüllten Festzelt auf dem Gelände des Skyline Parks. Er ist in dritter Generation Schausteller und hat bereits als Kind einiges gelernt, was er für seine spätere Laufbahn nutzen konnte. Das Wichtigste: „Das Rekommandieren. Wir mussten die Leute überzeugen, ihr Glück ausgerechnet bei unserem Losstand zu suchen.“ Als Erwachsener war er selbst auf Jahrmärkten in der ganzen Republik unterwegs, bevor er mit dem Skyline Park sesshaft wurde.

Icon Vergrößern 360 Gäste waren zum Festakt im Skyline Park eingeladen. Foto: Bernd Feil Icon Schließen Schließen 360 Gäste waren zum Festakt im Skyline Park eingeladen. Foto: Bernd Feil

Skyline Park: Ministerpräsident Markus Söder gratuliert persönlich

Dabei sei nicht immer alles nach Plan gelaufen: 1982 war er beispielsweise mit der ersten transportablen Wildwasserbahn auf einem Fest in Düsseldorf. Doch weil das Wasser bereits nach einem Tag komplett herausgelaufen war, mussten sie sich mithilfe der Feuerwehr mit Wasser aus dem nahegelegenen Rhein behelfen. Es funktionierte - auch wenn beim Abbau zwei Fische in der Bahn entdeckt wurden. Von den zwei Hektar Fläche, die der Skyline Park bei seiner Gründung 1999 gehabt habe, sei er auf inzwischen 30 Hektar gewachsen, etwa 450.000 Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr hierher. Und auch wenn die Wildwasserbahn von damals inzwischen verkauft ist, steht im Skyline Park heute die größte transportable Wildwasserbahn der Welt.

Icon Galerie 123 Bilder Der 70. Geburtstag von Joachim Löwenthal, dazu das 25. Jubiläum des Allgäu Skyline Parks: Das musste gefeiert werden, mit einem Festakt, den sich auch der Ministerpräsident nicht entgehen ließ.

Dass Löwenthal mit seinem Skyline Park noch heute einige Rekorde hält, war sicher auch ein Grund, weshalb Ministerpräsident Markus Söder anreiste, um dem Jubilar persönlich zu gratulieren. Unter großem Applaus und begleitet vom Bayerischen Defiliermarsch, den die Musikkapelle Rammingen zum Besten gab, wurde er begrüßt. Der Skyline Park sei ein Juwel in Bayern, beglückwünschte Söder den Jubilar.

Besonders sei hier die Seele des Parks, die durch das inhabergeführte Familienunternehmen auch für die Besucher spürbar sei. „Das ist Mittelstand, das sind Familienunternehmen, und denen wird in diesem Land zu wenig Respekt entgegengebracht“, sagte Söder. Er wünsche sich, dass die Menschen Stolz und Dankbarkeit empfänden, in einem sicheren und geschützten Umfeld zu leben. „Viele Menschen auf der Welt würden gerne mit uns tauschen.“ Als Geschenk überreichte er Löwenthal einen bayerischen Löwen. Damit sei der gebürtige Wuppertaler Löwenthal nun endgültig im bayerischen Himmel angekommen.

Skyline Park: Mit Leidenschaft und Engagement zum größten Freizeitpark Bayerns

Eine kleine Version des Löwens hatte der CSU-Fraktionsvorsitzende und langjährige Bürgermeister von Bad Wörishofen Klaus Holetschek dabei. Für ihn sei der Skyline Park ein Stück Heimat. An Löwenthal persönlich beeindruckten ihn vor allem seine grundlegenden Werte. Er denke nicht nur an sich selbst und sein eigenes Unternehmen, packe auch heute noch im Park mit an. Dass Löwenthal gerne mal selbst als Einweiser am Parkplatz steht, Schnitzel brät oder die eine oder andere Reparatur im Park persönlich vornimmt, wurde beim Festakt nicht nur einmal hervorgehoben. „Diese Werte zeichnen dich aus und prägen dich“, beglückwünschte Holetschek seinen Freund.

Icon Vergrößern Von Peter Wachler gab’s ein Bild der Ettringer Künstlerin Martina Mayer-Lauingen, das Stationen im Leben von Joachim Löwenthal im Comic-Stil zusammenfasste. Foto: Melanie Lippl Icon Schließen Schließen Von Peter Wachler gab’s ein Bild der Ettringer Künstlerin Martina Mayer-Lauingen, das Stationen im Leben von Joachim Löwenthal im Comic-Stil zusammenfasste. Foto: Melanie Lippl

Leidenschaft, Unternehmertum, Engagement und Mut - diese Eigenschaften, da waren sich alle Redner einig, charakterisieren Joachim Löwenthal. Landrat Alex Eder lobte, man sehe am Skyline Park, was ein einzelner Mensch alles erreichen könne. Auch das Wort Visionär fiel nicht nur einmal. Sowohl Landrat Eder als auch Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel lobten beispielsweise die neue Carport-Solaranlage, die auf dem Parkplatz des Skyline Parks entsteht. Von Rammingens Bürgermeister Anton Schwele wurde außerdem das „große Geberherz“ Löwenthals erwähnt, der Schulklassen und Seniorengruppen aus dem Ort regelmäßig umsonst in seinen Freizeitpark gehen lasse.

Skyline Park-Gründer spendet 25.000 Euro an das Kinderhospiz

Dieses Geberherz zeigte Joachim Löwenthal auch während der Feierlichkeiten: Gewünscht hatte er sich von seinen Gästen lediglich Spenden für das Kinderhospiz Bad Grönenbach. 19.450 Euro kamen dabei zusammen, die die Familie Löwenthal selbst noch einmal auf 25.000 Euro aufrundete.

Icon Vergrößern CSU-Fraktionsvorsitzender Klaus Holetschek (vorne) wagte einen Ritt in einem der Fahrgeschäfte. Foto: Bernd Feil Icon Schließen Schließen CSU-Fraktionsvorsitzender Klaus Holetschek (vorne) wagte einen Ritt in einem der Fahrgeschäfte. Foto: Bernd Feil

Begleitet wurden die Feierlichkeiten von der Musikkapelle Rammingen, den Alphornbläsern Rammingen und dem Duo „Alpen Sperrmüll“, das auf alten Gegenständen wie Luftpumpen, Pömpel oder Zahnpastatuben Klassiker wie „Amazing Grace“ performte. Durch die Reden führte der Entertainer Winfried Frey, der dafür immer wieder in neue Rollen schlüpfte. Als König Ludwig II. fand er erstaunlich viele Parallelen zwischen sich selbst und Joachim Löwenthal. Nicht nur hätten beide am 25. August Geburtstag. Der Bauherr von Schloss Neuschwanstein stellte außerdem fest: „Wir haben beide Bauten und Parks angelegt, die auch in Tausenden von Jahren noch Menschen zum Staunen bringen werden.“