„Diese Unglücke hätten nicht passieren müssen“

Wie kann die Sicherheit zwischen Rammingen und Kirchdorf verbessert werden? Seit Jahren ist die Gefahrenstelle an der alten B18, die mittlerweile Staatsstraße 2518 heißt, als Unfallschwerpunkt gefürchtet, zuletzt sorgten zwei schwere Unfälle mit einem Toten und einem Schwerverletzten für Aufsehen. Die kommende Bürgerversammlung in Rammingen am Donnerstag, 7. November, soll der Start für eine Unterschriftenaktion werden, wie sie auch schon in Kirchdorf stattgefunden hat: Mit ihrer Signatur könnten die Bürgerinnen und Bürger an diesem Abend die jahrelangen Bemühungen der Gemeinde unterstützen, endlich eine sichere Querung für Radfahrer zu schaffen, die vom Kirchdorfer Weg über die Staatsstraße Richtung Kirchdorf wollen.

