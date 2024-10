Kreisumlage macht Rammingen Probleme 

Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung in Rammingen gab Christian Schöffel einen fundierten Einblick in das abgeschlossene Haushaltsjahr 2023 und einen Ausblick auf das laufende Jahr 2024. Mit im Gepäck des Verwaltungsgemeinschaftskämmerers: eine Handvoll Superlative. So konnte Schöffel mit der Vorlage der Jahresrechnung 2023 Zahlen präsentieren, „die nicht vergleichbar sind mit anderen der umliegenden Gemeinden“, wie er konstatierte. Rammingen kann darin Mehreinnahmen in Höhe von 494.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr verbuchen.

