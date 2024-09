Taschendiebstahl im Skyline Park: Wer hat etwas beobachtet?

Im Skyline Park wurde am Mittwochmittag eine Tasche gestohlen. Laut Polizei gab eine 16-Jährige an, dass sie ihre Bauchtasche an einem Fahrgeschäft in das dafür vorgesehene Regal gelegt hat. Als sie nach der Fahrt ihre Tasche holen wollte, war diese nicht mehr da. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

