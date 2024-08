Einbrecher unterwegs: Polizei meldet zwei Taten in einer Nacht

In der Nacht auf Freitag waren offenbar Einbrecher in der Region unterwegs. Bei einer Firma im Ramminger Eichenweg blieb es bei einem versuchten Einbruch. Laut Polizei wollte ein unbekannter Täter zwei Türen an der Süd- und Westseite des Gebäudes aufhebeln und versuchte auch, über ein Tor in die Firma zu gelangen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

In derselben Nacht, am Freitag gegen 2.30 Uhr, brachen Unbekannte gewaltsam in ein Autohaus in der Augsburger Straße in Türkheim ein. Sie durchsuchten laut Polizei sowohl das Bürogebäude als auch die Werkstatt. Viel gefunden haben sie offenbar nicht: Der Entwendungsschaden beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf 100 Euro. Der Sachschaden, den sie angerichtet haben, ist indessen deutlich höher: Er liegt nach bisherigem Kenntnisstand bei rund 5000 Euro.

Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (mz)