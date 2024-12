Unfallflucht: Bankfiliale in Rammingen beschädigt

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter, der im Zeitraum zwischen Freitag, 27. Dezember, 17 Uhr, und Sonntag, 29. Dezember, mit einem Fahrzeug die Eingangstreppe der Bankfiliale in der Hauptstraße in Rammingen beschädigt hat. Entdeckt wurde der Sachschaden, der auf rund 2000 Euro geschätzt wird, am Sonntag gegen 15.30 Uhr. Der bislang unbekannte Täter hat sich aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 08247/96800 mit der Polizeiinspektion Bad Wörishofen in Verbindung setzen. (mz)

