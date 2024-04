Rammingen

vor 17 Min.

Zweite Heimat Skyline-Park: Diese Familie ist achterbahnverrückt

Plus Die Skyline-Park-Saison kommt in Fahrt. Das tolle Wetter lockte auch Janet Schneider aus Inning, die ihre Liebe zum großen Freizeitpark sogar als Tattoo auf der Haut trägt.

Von Kathrin Elsner

Strahlend betritt Janet Schneider den Skyline Park und zieht mit einem Augenzwinkern ihre Jacke aus. Auf ihrem Unterarm kommen drei ganz besondere Tattoos zum Vorschein: Das Skyline Park Logo mit Löwi, der Barcelona-Brunnen und der Allgäuflieger. "Wir lieben Freizeitparks", sagt Ehemann Helmut, Sohn Paul sogar noch mehr. Er zählt bereits 1512 gefahrene Achterbahnen weltweit.

Die Familie war in vielen Freizeitparks - zum Skyline Park hat sie eine besonders enge Verbindung

Mit einem breiten Lächeln erinnert sich Janet Schneider an ihre allererste Achterbahnfahrt auf dem Frühlingsfest in München, die sie aus Liebe zu ihrem heutigen Ehemann Helmut auf sich nahm. "Nie wieder", sei ihr erster Gedanke nach dem Verlassen der "Wilden Maus" gewesen. Das ist ziemlich genau 25 Jahre her. Seitdem hat das sympathische Paar - erst allein und dann mit seinen drei Kindern - an fast jedem Wochenende einen anderen Freizeitpark besucht, nicht nur in Deutschland. "Ganz Europa ist abgegrast, von Spanien bis Finnland und England bis Kroatien, alles mit dem Auto", erzählt Helmut Schneider und lacht. "Der Skyline Park ist unser Heimatpark", erklärt Janet Schneider ihre besondere Verbindung, seit dem Jahr 2000 sei eine Jahreskarte für die Familie aus Inning am Ammersee nicht mehr wegzudenken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen