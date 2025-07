Rasante Fahrt endet für 21-Jährigen im Krankenhaus

Viel zu schnell war am Freitagabend ein 21-jähriger Autofahrer von Bad Wörishofen Richtung Rammingen unterwegs. Laut Polizei verlor er auf der Kreisstraße MN 23 aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Leitplanke am Fahrbahnrand. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet, so die Polizei Bad Wörishofen. (mz)

