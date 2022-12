Wenn der Albtraum Einbruch wahr wird

Nachdem Haus- und Wohnungseinbrüche auch coronabedingt zurückgingen, gab es nun kurz nacheinander zwei Fälle in Buchloe und Oberbeuren. Steigt die Tendenz also wieder? Was die Polizei zur Prävention rät.

Es ist für die meisten Menschen ein Albtraum: Mitten in der Nacht hebelt ein Einbrecher ein Fenster auf, verschafft sich Zugang zum Haus oder zur Wohnung und schleicht durch die eigenen vier Wände. Genau das ist kürzlich einer Buchloerin widerfahren, die den Eindringling sogar auf frischer Tat angetroffen hat und beim Gerangel mit ihm verletzt wurde. Auch in Oberbeuren ist am vergangenen Wochenende in ein Haus eingebrochen und wertvoller Schmuck gestohlen worden. Ist die Kriminalpolizei Kaufbeuren nun also wieder vermehrt mit Haus- und Wohnungseinbrüchen beschäftigt, nachdem diese Verbrechen lange Zeit zurückgegangen sind?

In den Corona-Jahren ging die Zahl der Wohnungseinbrüche stark zurück

„Die Zahlen sind wieder auf einem ansteigenden Niveau“, bestätigt Holger Stabik, der Sprecher des Polizeipräsidiums, das für das Gebiet zwischen dem Oberallgäu und Neu-Ulm zuständig ist. In den Corona-Jahren sei die Zahl der sogenannten Wohnungseinbruchsdiebstähle stark zurückgegangen. Das lag einerseits daran, dass die Menschen sich wegen des Lockdowns mehr zu Hause aufgehalten haben. Andrerseits spielten wohl die Grenzkontrollen eine Rolle sowie das geringe Verkehrsaufkommen. Denn dadurch war die Wahrscheinlichkeit für Täterinnen und Täter höher, mit der Beute in eine Kontrolle zu geraten. Die zwischenzeitliche Ausgangssperre habe für Kriminelle wohl auch ein Hindernis dargestellt. Nun, da Corona-Maßnahmen weggefallen sind und die Leute mehr ausgehen, werde laut Stabik wieder öfter eingebrochen. Eine genaue Statistik für das Jahr 2022 gibt es aber erst im kommenden Frühjahr.

Beim Blick in die Vergangenheit zeichnet sich für Buchloe und die Umgebung ein klares Bild ab: Im Jahr 2015 waren es noch 13 Wohnungseinbruchsdiebstähle, von denen vier beim Versuch blieben – laut Polizeichef Bernhard Weinberger der Höhepunkt. In den folgenden Jahren gingen die Fälle sukzessive zurück.

In den Jahren 2020 und 2021 kam es jeweils nur zu einem Einbruch in Einfamilienhäuser in Lamerdingen und Waal – im ganzen Ostallgäu waren es 21 (2020) und elf (2021). Heuer hebelte ein Einbrecher bereits im März eine Wohnungstür in Buchloe auf und entwendete einen Ring. Obendrauf kommt der Fall Ende November, bei dem der Täter zwei Schlüsselbunde erbeutete, mit der Bewohnerin rangelte und einen Rucksack am Tatort zurückließ.

Das rät die Polizei, um es den Einbrechern so schwer wie möglich zu machen

Damit ist der Fall mindestens ungewöhnlich, denn Einbrecher und Bewohner treffen normalerweise selten aufeinander. „Die Täter rechnen in der Regel damit, dass die Bewohner nicht daheim sind“, so Stabik. Nach diesem Kriterium würden Objekte meist ausgewählt – wie vermutlich auch das Haus in Oberbeuren, in das am frühen Freitagabend eingebrochen wurde. Polizeisprecher Stabik erklärt, warum die Ermittlungen oft schwierig sind: „Wir haben meistens keine unmittelbaren Zeugen.“ Obendrein spuckt die Datenbank zu DNA-Spuren, die die Ermittler Tätern zuordnen können, selten Namen aus. Im Bereich der PI Buchloe lag die Aufklärungsquote in den vergangenen Jahren etwa bei einem Drittel. Im Vergleich zum ganzen Präsidiumsbereich durchaus erfolgreich, beläuft sich der Rekord dort auf 28,9 Prozent im Jahr 2021. Dies lag laut Stabik jedoch daran, dass es in absoluten Zahlen nur wenige Einbrüche gab.

Dass beim jüngsten Einbruch in Buchloe die Bewohnerin den Täter beschreiben konnte, erhöht die Chance, dass er dingfest gemacht wird. Denn es gibt eine Zeugenaussage und durch den zurückgelassenen Rucksack noch einen Ermittlungsansatz. „Das ist aber leider trotzdem keine Garantie“, erklärt Stabik. Denn die DNA vom Rucksack müsste in der Datenbank sein.

Um die eigenen vier Wände vor Einbrüchen zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Bei Abwesenheit sollten die Fenster nicht gekippt sein, Türen nicht nur ins Schloss ziehen, sondern auch abschließen.

Bei Urlauben sollten Bürgerinnen und Bürger Nachbarn verständigen und diese bitten, ein Auge auf das Grundstück zu haben. Außerdem sollte man dafür sorgen, dass nach außen nicht bemerkbar ist, dass niemand da ist – also Briefkästen leeren lassen und nicht alle Jalousien schließen.

Für den zusätzlichen Schutz von Fenstern und Türen gibt es auch technische Maßnahmen. Bei Fragen steht die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Kempten zur Verfügung unter der Telefonnummer 0831/9909 1830.

Der Täter ließ beim Einbruch in Buchloe am Samstag, 26. November, um 2.30 Uhr einen auffälligen ocker-schwarzen Rucksack zurück. Zeugenaussagen nimmt die Kripo Kaufbeuren entgegen unter 08341/9330.