Unfall nach riskantem Überholmanöver

Auf der Bundesstraße 16 bei Mindelheim kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei war ein 84-Jähriger von Dirlewang in Richtung Mindelheim unterwegs. Er wollte eine vor ihm fahrende Kolonne überholen und scherte an einer unübersichtlichen Stelle aus. Das Überholmanöver führte dazu, dass der 62-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Wagens stark abbremsen und nach rechts ins Straßenbankett ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dennoch berührten sich die Außenspiegel und es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr zunächst einfach weiter, konnte dank eines Zeugen jedoch gestellt werden. Gegen ihn hat die Polizei jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht eingeleitet. (mz)

