Im Januar verkündete Ettringens Bürgermeister Robert Sturm (CSU) seinen Amtsverzicht bei der Kommunalwahl am 8. März 2026 nach dann 30 Jahren. Am Donnerstagabend warf nun der erste Kandidat seinen Hut in den Ring: Der CSU-Ortsvorstand und die CSU-Gemeinderäte sprachen sich einstimmig für Roland Wagner aus.

