Rosenblüte und Live-Musik im Kurpark: Bad Wörishofen verwandelt sich im Juli in ein Blütenmeer

Wenn ein besonderer Glanzpunkt des Kurparks in voller Blüte steht, ist es wieder Zeit für die beliebten Kurkonzerte im Rosengarten. Die Veranstaltungsreihe ist ein Höhepunkt für alle, die Blumen und Musik mögen.

Unter dem Motto „Rosenduft und Notenzauber“ spielt das Kurorchester „Gentle Moods“ an jedem Dienstagvormittag im Juli von 11 bis 11.45 Uhr im Rosengarten des Kurparks.

Treffpunkt ist jeweils am Rosenpavillon im Kurpark. Mit gültiger Gästekarte ist der Eintritt frei, sonst kostet es fünf Euro Eintritt. Wer will, kann mit der Kurlinie zur Veranstaltung fahren. Dabei einfach in einen Bus der Linie Dorschhausen - Freibad einsteigen. Abfahrt ist an der Kathreinerstraße, um 10.45 Uhr. Der Bus kommt um 10.51 Uhr an der Haltestelle Kurpark an. Die Konzerte finden nur bei trockener Witterung statt. Bei Regen spielt das Kurorchester um 11 Uhr im Kurhaus. Die Termine der Konzerte im Überblick: 1. Juli, 8. Juli, 15. Juli, 22. Juli und 29. Juli.

Bei der „Rosenführung“ in einem Blütenmeer baden

Doch das ist nicht alles. Mit Bad Wörishofer Stadtgärtnern „baden“ die Gäste bei den Rosenführungen, die begleitend zu den Rosenkonzerten immer donnerstags stattfinden, im Blütenmeer der etwa 6000 Rosenstöcke des Rosengartens im Kurpark.

Icon Galerie 54 Bilder Schönes Wetter lädt zu einem ausgedehnten Besuch im Kurpark der Kneippstadt ein. Da gibt es so viel zu sehen, riechen, fühlen und erleben. Hier gibt es die Bilder.

„Die 530 verschiedenen Rosensorten und -arten wie Kletter-, Beet- oder historische Rosen sind der farbige Höhepunkt im 163.000 Quadratmeter großen Kurpark Bad Wörishofens“, teilt der Kur- und Tourismusbetrieb mit. „Ganz im Sinne der inneren Ordnung, als eine Säule der Kneipp‘schen Naturheilmethode nach Pfarrer Kneipp, lassen die Besucher inmitten der duftenden Blumen den Alltag zurück und können während des Spazierganges die Seele baumeln lassen“ sowie Interessantes rund um das Thema Rosen erfahren.

Im Kurpark blühen fast 6000 Rosenstücke mit 530 verschiedenen Sorten

Die einstündigen Führungen starten um 11 Uhr und finden nur bei guter Witterung statt. Mit gültiger Gästekarte ist die Teilnahme kostenfrei, alle anderen bezahlen fünf Euro bei der Gäste-Information im Kurhaus. Wer an den Führungen teilnehmen will, muss sich vorher dort anmelden. Die Termine der Führungen: 3. Juli, 10. Juli, 17. Juli, 24. Juli und 31. Juli. (mz)