Das Supermodel aus der Provinz: Die neue Miss Universe Montenegro lebt in der Region

Mit sechs Jahren übte die kleine Rumina ihren ersten „Walk“ auf dem Laufsteg zu Hause in Augsburg, ihrer Geburtsstadt. Für sie war – wie so viele andere Mädchen in diesem Alter – damals schon klar: „Ich werde Schönheitskönigin.“ Heute, gerade mal 14 Jahre später, hat sich für die Schwäbin mit albanischen Wurzeln dieser Traum erfüllt: Bei der Wahl zur „Miss Universe Montenegro“ konnte sie die internationale Jury überzeugen und holte sich ihren ersten Titel als Schönheitskönigin. Es soll nicht der Letzte sein, denn Rumina Ivezaj hat große Pläne. Sie will bei der Wahl zur „Miss World“ antreten und dort zur schönsten Frau der Welt gewählt werden – und diesen Titel für Deutschland holen. Für die 20-Jährige, die seit Jahren bei ihren Großeltern im kleinen Markt Wald im Unterallgäu lebt, ist es eine Selbstverständlichkeit, für ihr Geburtsland anzutreten: „Ich bin Deutsche und ich will zeigen, dass Deutschland starke und schöne Frauen hat!“

