Jugendzentren spenden an ASB-Wünschewagen Allgäu/Schwaben

Bei der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend wurden 2024 in ganz Deutschland Projekte umgesetzt, welche die „Welt ein Stückchen besser machen“. Auch die Jugendzentren aus Salgen, Pfaffenhausen und Mindelheim des Kreisjugendrings Unterallgäu haben sich daran beteiligt. Die Erlöse aus diesen Aktionen haben die drei Juzes an soziale Einrichtungen weitergegeben. Unter anderem wurde auch der Wünschewagen Allgäu/Schwaben des Arbeiter-Samariter-Bundes mit einer Spende in Höhe von 520 Euro bedacht. Der „Wünschewagen“ erfüllt Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Herzenswunsch und fährt sie noch einmal an ihren Lieblingsort. Als kürzlich der Eiswagen von Marion Rosak aus Schöneberg vor dem Juze in Salgen Station machte, nutzte Roland Hämmerle, ehrenamtlicher Wunscherfüller beim ASB, die Gelegenheit und kam mit dem Wünschewagen in Salgen vorbei, um die Aktion vorzustellen. An diesem Nachmittag kamen weitere 200 Euro an Spenden zusammen.

